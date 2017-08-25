إنشاء قرى ظهير زراعي في عدد من مراكز الوادي الجديد
إنشاء قرى ظهير زراعي في عدد من مراكز الوادي الجديد
03:08 م الجمعة 25 أغسطس 2017
لواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد – محمد الباريسي:
قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة، إنشاء قرى ظهير لكل قرية بمراكز المحافظة، بهدف استغلال المساحات الشاسعة غير المستغلة وتنميتها زراعيًا وتوطينها بالسكان.
وأضاف الزملوط لـ"مصراوي"، أن قرى الظهير الزراعي التي سيتم إنشائها ستقام على مساحة 1000 فدان لكل قرية على حدة، لافتًا إلى البدء في الرفع المساحي وتحديد المواقع للبدء في استكمال الإجراءات وتنفيذ المشروع.
وفي سياق آخر، أضاف الزملوط، أن المحافظة تسعى حاليًا لتنفيذ مشروع القرية المنتجة، من خلال تنفيذ مشروعات الصوب الزراعية، والدفع بالقروض الميسرة وتنفيذ المشروعات الصغيرة الخاصة بتربية الدواجن والأرانب.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الوادي الجديد ترفع حالة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى
-
محافظ الوادي يوجه بتنفيذ استراحات بممشى الخارجة السياحي
-
الوادي الجديد تخصص 155 فدانًا لإقامة مشروعات خدمية
-
"الزملوط" يناقش استغلال موارد صندوق خدمات الوادي الجديد
إعلان
إعلان