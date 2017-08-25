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إنشاء قرى ظهير زراعي في عدد من مراكز الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

إنشاء قرى ظهير زراعي في عدد من مراكز الوادي الجديد

03:08 م الجمعة 25 أغسطس 2017

إنشاء قرى ظهير زراعي في عدد من مراكز الوادي الجديد

لواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة، إنشاء قرى ظهير لكل قرية بمراكز المحافظة، بهدف استغلال المساحات الشاسعة غير المستغلة وتنميتها زراعيًا وتوطينها بالسكان.

وأضاف الزملوط لـ"مصراوي"، أن قرى الظهير الزراعي التي سيتم إنشائها ستقام على مساحة 1000 فدان لكل قرية على حدة، لافتًا إلى البدء في الرفع المساحي وتحديد المواقع للبدء في استكمال الإجراءات وتنفيذ المشروع.

وفي سياق آخر، أضاف الزملوط، أن المحافظة تسعى حاليًا لتنفيذ مشروع القرية المنتجة، من خلال تنفيذ مشروعات الصوب الزراعية، والدفع بالقروض الميسرة وتنفيذ المشروعات الصغيرة الخاصة بتربية الدواجن والأرانب.

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مصراوي Masrawy

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