التعليم: الانتهاء من طباعة 82% من كتب العام الدراسي الجديد

كتبت - ياسمين محمد:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء من طباعة 82% من الكتب الدراسية للعام الدراسي 2017 / 2018، حيث بلغت النسبة في التعليم الابتدائي 87%، والتعليم الإعدادي 88%، ونسبة 71% للثانوى العام.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة- إنه بالنسبة للتعليم الفني تم الانتهاء من 97% من الكتب الدراسية على النحو التالي: التعليم التجاري 94% ، والتعليم الصناعى 99% ، والزراعى 100% ، وبالنسبة للإعدادى المهنى 72% ، والصم وضعاف السمع 80%.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار استعداد الوزارة للعام الدراسى الجديد ، وسعيها لوصول جميع الكتب الدراسية بكافة المراحل التعليمية لجميع المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد ؛ من أجل حسن سير وانضباط العملية التعليمية.