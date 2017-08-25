التعليم: الانتهاء من طباعة 82% من كتب العام الدراسي الجديد
التعليم: الانتهاء من طباعة 82% من كتب العام الدراسي الجديد
03:09 م الجمعة 25 أغسطس 2017
وزارة التربية والتعليم
كتبت - ياسمين محمد:
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء من طباعة 82% من الكتب الدراسية للعام الدراسي 2017 / 2018، حيث بلغت النسبة في التعليم الابتدائي 87%، والتعليم الإعدادي 88%، ونسبة 71% للثانوى العام.
وقالت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة- إنه بالنسبة للتعليم الفني تم الانتهاء من 97% من الكتب الدراسية على النحو التالي: التعليم التجاري 94% ، والتعليم الصناعى 99% ، والزراعى 100% ، وبالنسبة للإعدادى المهنى 72% ، والصم وضعاف السمع 80%.
وأضافت أن ذلك يأتي في إطار استعداد الوزارة للعام الدراسى الجديد ، وسعيها لوصول جميع الكتب الدراسية بكافة المراحل التعليمية لجميع المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد ؛ من أجل حسن سير وانضباط العملية التعليمية.
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