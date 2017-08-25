المتحدث العسكري: مقتل 6 تكفيريين وتدمير 12 وكرًا بشمال سيناء

كتب - مصطفى المنشاوي:

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني، من القضاء على 6 تكفيريين شديدي الخطورة وإصابة 4 أخرين.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، إن القوات تمكنت أيضا من تدمير 3 مخازن للعبوات الناسفة عُثر بداخلهم على أكثر من 350 عبوة ناسفة، فضلا عن اكتشاف وتدمير 12 وكرًا للعناصر التكفيرية، و7 عربات أنواع، و13 دراجة نارية، وجسم نفق مبطن بالخشب على الشريط الحدودي بشمال سيناء.

وأضاف في بيان اليوم الجمعة، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تواصل جهودها لتطهير باقي البؤر الإرهابية ودحر الإرهاب بشمال سيناء.