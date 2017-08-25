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البدري يجتمع مع عبد الحفيظ لمناقشة المعسكر المغلق ومصير «حمدي»

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البدري يجتمع مع عبد الحفيظ لمناقشة المعسكر المغلق ومصير «حمدي» البدري يجتمع مع عبد الحفيظ لمناقشة المعسكر المغلق ومصير «حمدي»

التحرير

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يعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز المعاون له، من أجل الترتيب لمعسكر الفريق المغلق، الذي ينطلق بداية من غد السبت في أكتوبر.

ومن المنتظر أن يتم الترتيب لبرنامج المعسكر بالكامل، الذي يشكل تدريبات متنوعة وخوض مباراة ودية وغيرها من الأمور المتعلقة بالمعسكر.

كما تشمل الجلسة حسم مصير عرض أودينيزي لضم أحمد حمدي، وكان فريق أودينيزي الإيطالي قد تقدم بعرض رسمي للأهلي للحصول على خدمات أحمد حمدي على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع وجود بند بأحقية الشراء بعد نهاية الموسم الأول.

ويدرس البدري العرض الإيطالي جيدًا قبل اتخاذ القرار النهائي سواء بالموافقة على احتراف حمدي أو بقائه مع الأهلي في الموسم الجديد.

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التحرير

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