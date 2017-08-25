ساهر عمرو: إشراف قضائي كامل على «عمومية الأهلي»

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قال المستشار ساهر عمرو، المتحدث الرسمي باسم اللجنة القضائية المشرفة على التصويت في الجمعية العمومية للأهلي، اليوم الجمعة، إن التسجيل والتصويت يسيران في هدوء بين أعضاء النادي وتحت إشراف قضائي كامل.

وشهدت الساعات الأولى من بدء التسجيل إقبالًا كثيفًا من الأعضاء للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.

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ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر بـ12.500 عضو، ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة.

وتقام الجمعية العمومية للأهلي تحت إشراف قضائي كامل على مدى اليومين بمقري مدينة نصر والجزيرة، حيث من المقرر أن يتم تشميع صناديق التصويت على اللائحة وكشوف الحاضرين بمعرفة القضاة ونقلها من مقر مدينة نصر إلى الجزيرة.