أعضاء «عمومية» الأهلي يطردون مراسل «شوبير» (صور)

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أفاد مراسل «التحرير»، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، قاموا بطرد مراسل برنامج "مع شوبير"، الذي يقدمه أحمد شوبير، حارس مرمى القلعة الحمراء والمنتخب الوطني السابق، وذلك في مقر النادي بمدينة نصر، لتغطية التصويت على لائحة النظام الأساسي.

وأضاف مراسل «التحرير»، أن أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، اتهموا مراسل شوبير "ماجد غرابة"، بأنه يبث صورا مغلوطة عن القلعة الحمراء.

وشهدت الساعات الأولى من بدء التسجيل إقبالًا كثيفًا من الأعضاء للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.(طالع الصور والتفاصيل)

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ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر بـ12.500 عضو، ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة.

وتقام الجمعية العمومية للأهلي تحت إشراف قضائي كامل على مدى اليومين بمقري مدينة نصر والجزيرة، حيث من المقرر أن يتم تشميع صناديق التصويت على اللائحة وكشوف الحاضرين بمعرفة القضاة ونقلها من مقر مدينة نصر إلى الجزيرة.

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