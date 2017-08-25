إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أصيب 8 عمال، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بالقرب من قرية الجملة، على طريق قرية دمشير التابعة لمركز المنيا.

تلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة بالقرب من قرية دمشير التابع لمركز المنيا، وبالانتقال تبين انقلاب سيارة ربع نقل كان يستقلها أكثر من 11 شخصًا متجهين إلى مدينة المنيا، وأثناء مرورهم أمام قرية دمشير التابعة للمركز، انقلبت السيارة وأسفر ذلك عن إصابة 8 عمال.

ونقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.