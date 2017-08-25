وكيل "أوقاف الإسكندرية": نقل إمام مسجد إلى "برج العرب" لتقصيره في العمل

الإسكندرية - محمد عامر:

قرر وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية نقل الشيخ "م. م"، إمام وخطيب بإدارة شرق إلى برج العرب، لمخالفتة نظام العمل وتقصيره في واجبه والسماح لغير مرخص له من اعتلاء المنبر في صلاة الجمعة اليوم.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن مديرية أوقاف الإسكندرية تتابع أداء الأئمة والخطباء من خلال غرفة عمليات المتابعه الميدانية.

وأضاف أن المديرية ستتتخذ جميع الإجراءات التي نحفظ بها المساجد من الذين يحاولون توظيف المنبر، توظيفًا حزبيًا أو جماعيًا لمآرب خاصة بهم، دون مراعاة متطلبات المرحلة الخطيرة التي تمر بها مصر.