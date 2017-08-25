أخبار عاجلة

مذيعة يونانية واسمها «ستيلا».. 10 معلومات عن والدة ليلى علوي -
الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وكيل "أوقاف الإسكندرية": نقل إمام مسجد إلى "برج العرب" لتقصيره في العمل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وكيل "أوقاف الإسكندرية": نقل إمام مسجد إلى "برج العرب" لتقصيره في العمل

03:01 م الجمعة 25 أغسطس 2017

وزارة الأوقاف

الإسكندرية - محمد عامر:

قرر وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية نقل الشيخ "م. م"، إمام وخطيب بإدارة شرق إلى برج العرب، لمخالفتة نظام العمل وتقصيره في واجبه والسماح لغير مرخص له من اعتلاء المنبر في صلاة الجمعة اليوم.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن مديرية أوقاف الإسكندرية تتابع أداء الأئمة والخطباء من خلال غرفة عمليات المتابعه الميدانية.

وأضاف أن المديرية ستتتخذ جميع الإجراءات التي نحفظ بها المساجد من الذين يحاولون توظيف المنبر، توظيفًا حزبيًا أو جماعيًا لمآرب خاصة بهم، دون مراعاة متطلبات المرحلة الخطيرة التي تمر بها .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "أوقاف سوهاج": 198 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

    أخبار

  • برلماني سكندري: إدراج 5 مدارس جديدة لخدمة أهالي العامرية وبرج العرب

    أخبار

  • استعدادا لموسم الشتاء.. محافظ الإسكندرية يجتمع بلجنة مجابهة السيول

    أخبار

  • إغلاق مطعم شهير عقب تسمم 29 شخصا في الإسكندرية

    أخبار

إعلان

aca996a9a1.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب

طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب

كوبليه لم تسمعه في ألبوم عمرو دياب الجديد.. استمع إليه فقط وحصريا في " #الجمعة_في_مصر"

كوبليه لم تسمعه في ألبوم عمرو دياب الجديد.. استمع إليه فقط وحصريا في " #الجمعة_في_مصر"

عمرو مصطفى يكشف كواليس أغنية "برج الحوت" #الجمعة_في_مصر

عمرو مصطفى يكشف كواليس أغنية "برج الحوت" #الجمعة_في_مصر

طعام إيراني بنفس مصري في "مشروع مطعم"

طعام إيراني بنفس مصري في "مشروع مطعم"