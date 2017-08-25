بالصور.. القبض على بحار تركي بحيازته كاميرا تستخدم في أعمال التجسس

الإسماعيلية _ انجي هيبة:

ألقت قوات الإدارة العامة لتأمين محور إقليم قناة السويس، القبض على بحار تركي بحيازته كاميرا تجسس في ميناء بورسعيد.

وتلقى اللواء سيد عزب مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، إخطارًا من اللواء عبدالعزيز كمال مدير مباحث الإدارة العامة بضبط الخدمات الأمنية المعينة بوحدة التفريعة "ميناء بورسعيد" المدعو "ب. ج. م" تركي الجنسية، يعمل بحار على الباخرة "memht exoy" التركية الجنسية، و بحيازته طائرة الريموت كنترول ذات تقنية عالية "كاميرا جميع الاتجاهات بالبلوتوث" التي تستخدم في أعمال التصوير من الجو والتجسس والمحظور دخولها البلاد دون الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة.

وبمواجهته نفى علمه بكونها ممنوعة أو محظور دخولها البلاد، تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.

وتم التوجيه بإحكام السيطرة الأمنية على الموانئ والمنافذ الجمركية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة ما يمس أمن الوطن.