الأحد.. الآثار تسلم قطعًا أثرية للعراق والصين نجحت في ضبطها قبل تهريبها

كتبت-نسمة فرج:

تسلم وزارة الآثار، الأحد المقبل بمقر المتحف المصري بالتحرير، عدة قطع أثرية عراقية وصينية، لسفارتي العراق والصين، وذلك بعد أن نجحت وحدة المضبوطات الأثرية من ضبط هذه القطع أثناء محاولة تهريبها خارج البلاد مع قطع أخري أثرية مصرية.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم- أنه سيتم على هامش مراسم التسليم، افتتاح معرض فني بعنوان "وجوه فرعونية"، وذلك بالقاعة 44 بالمتحف.