"إسعاف الوادي الجديد" ينهي استعداداته لعيد الأضحى المبارك

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال الدكتور محمود البيطار، مدير عام مرفق إسعاف الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إن المرفق أنهى استعداداته النهائية لعيد الأضحى المبارك، ورفع حالة الطوارئ القصوى، بالإضافة إلى منع إجازات العاملين.

وأضاف البيطار لـ"مصراوي"، أن المرفق وضع خطة للتعامل مع أيام عيد الأضحى المبارك والأحداث الطارئة، التي قد تحدث نتيجة الزحام والتكدس، والتجمعات الكبيرة للمواطنين في أمكان متفرقة في محيط المساجد، والنوادي، والحدائق والمتنزهات العامة، وغيرها من الأماكن التي يتجمع فيها المواطنين في كل عام.

وأشار البيطار، إلى أنه سيتم نشر حوالي 50 سيارة إسعاف بجوار الساحات والمساجد، كما سيتم عمل تمركزات بالميادين العامة المزدحمة طوال أيام العيد.