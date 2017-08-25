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بعد توقف المفاوضات.. "موانئ سنغافورة" تعلن عودة العمل في ميناء شرق بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بعد توقف المفاوضات.. "موانئ سنغافورة" تعلن عودة العمل في ميناء شرق بورسعيد

02:48 م الجمعة 25 أغسطس 2017

مهاب مميش

الإسماعيلية _ انجي هيبة:

اتفق الفريف مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهيئة موانئ سنغافورة على عودة العمل مرة أخرى في ميناء شرق بورسعيد بعد توقف المفاوضات لعدة أشهر.

جاء ذلك خلال عقد الفريق مهاب مميش، والوزيرة سحر نصر، جلسة مباحثات مع نائب رئيس الوزراء السنغافوري، ووزير النقل، في سنغافورة، وعدد من كبار مسئولي الميناء بحضور سفير لدى سنغافورة محمد أبو الخير.

واتفق الجانبان على عمل زيارة ميدانية من وفد رفيع المستوى من مسئولي ميناء سنغافورة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قريبًا لاستكمال الأعمال طبقًا للمخطط العام المشروع ميناء شرق بورسعيد.

وقال الفريق مميش إن نجاح الاتفاق على عودة ميناء سنغافورة PSA للعمل بشرق بورسعيد يعد خطوة هامة وإيجابية لرفع تصنيف ميناء بورسعيد عالميًا بالنسبة لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار الفريق مميش إلى أن عودة ميناء سنغافورة من شأنها المساهمة في استقدام الخطوط الملاحية العالمية ومن ثم عبور عدد إضافي من السفن العالمية في قناة السويس، ما يساهم في رفع إيرادات القناة والدخل القومي.

وأضاف الفريق أن زيارة سنغافورة أثمرت نتائج هامة باستقدام استثمارات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وانعكاسه على مناخ الاستثمار العام في مصر.

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