"أوقاف سوهاج": 198 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

سوهاج – عمار عبدالواحد:

قال الشيخ علي طيفور، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، اليوم الجمعة، إن المديرية بالتنسيق مع محافظة سوهاج جهزت 198 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أنه تم تكليف 396 إمامًا وخطيبًا لتأدية الصلاة وخطبة العيد بالساحات التي تم تخصيصها.

وأشار "طيفور" إلى أنه جرى توفير خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة، مشددًا على أنه غير مسموح بتأدية صلاة العيد بالزوايا والمساجد الصغرى والشوارع.

وحذر وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، من تحرير محاضر ضد أي شخص أو جهة تقوم بتجهيز ساحات غير معتمدة من وزارة الأوقاف لتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أن الساحات التي تم تجهيزها وسوف تؤدي فيها صلاة عيد الأضحى المبارك خاصة بمديرية الأوقاف، وأنه ليس لأي تيارات دينية أو سياسية ساحات لأداء صلاة العيد على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أن خطباء الساحات الأساسيين والاحتياطي من خطباء وزارة الأوقاف.