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فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة متعفنة في قنا

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مصراوي Masrawy

فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة متعفنة في قنا

02:31 م الجمعة 25 أغسطس 2017

فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة متعفنة في قنا

ارشيفية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

عثرت قوة تمشيط أمنية، على جثة متعفنة في الزراعات بين قريتي "حجازة" و"المسيد" بمركز قوص جنوب قنا.

وتلقى اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا بالعثور على جثة "عماد. ش. ج" 35 عامًا، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.

وأمر العياط بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الوفاة، وضبط الجناة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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