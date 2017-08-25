أخبار عاجلة

مذيعة يونانية واسمها «ستيلا».. 10 معلومات عن والدة ليلى علوي -
الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون ممارسة ضغوط اقتصادية على تركيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون ممارسة ضغوط اقتصادية على تركيا

02:42 م الجمعة 25 أغسطس 2017

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون ممارسة ضغوط اقتصادية على تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

برلين - (د ب أ):
في ظل التوتر المتزايد في العلاقات بين ألمانيا وتركيا، أيد غالبية الألمان ممارسة حكومتهم ضغوط اقتصادية على أنقرة.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرت القناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف" نتائجه اليوم الجمعة، أن 72% من الألمان، الذين يحق لهم الانتخاب، يؤيدون ممارسة ألمانيا المزيد من الضغوط الاقتصادية على تركيا، بينما عارض ذلك 22% من الذين شملهم الاستطلاع.

يذكر أن الألمانية أعلنت قبل نحو شهر تخليها عن السياسة المعتدلة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في أعقاب القبض على الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر. وشدد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل في ذلك الحين إرشادات السفر إلى تركيا وحذر الشركات الألمانية من الاستثمار هناك.

وكان جابريل قال في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم ردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكانه أن يوصي شخصيا مواطنيه بقضاء عطلة في تركيا: "لا يمكن فعل ذلك (قضاء عطلة في تركيا) حاليا بضمير مرتاح"، وذلك في إشارة منه إلى مخاطر التعرض للاعتقال في تركيا، مضيفا أن كل فرد عليه أن يدرس مثل هذا القرار جيدا، وقال: "لا يمكننا اتخاذ القرار كدولة بالنيابة عن أحد".

وفي المقابل أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنها لا تخطط لإصدار تحذير رسمي من السفر إلى تركيا، وذلك رغم النصائح العامة التي أدلى بها جابريل بهذا الشأن.

وتشهد العلاقات التركية الألمانية توترا شديدا منذ شهر أبريل على خلفية قيام برلين بمنع ساسة أتراك للترويج للاستفتاء الذي جرى في ذات الشهر لتوسيع صلاحيات الرئيس التركي، ومنع أنقرة برلمانيين ألمان من زيارة جنود ألمان في قاعدة إنجرليك، إضافة إلى اعتقال الصحفي الألماني التركي دينيز يوجيل في تركيا، والمترجمة الألمانية ميسالي تولو كورلو.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الخارجية الألمانية: جابريل لم يحذر من السفر إلى تركيا

    أخبار

  • محكمة ألمانية تقضي ببقاء تونسي مشتبه في صلته بالإرهاب في سجن الترحيلات

    أخبار

  • وزير الخارجية الألماني يستقبل العداءات الموجهة من تركيا لشخصه برصانة

    أخبار

  • وزير الداخلية الألماني لا يستبعد محاولة روسيا التأثير على الانتخابات

    أخبار

إعلان

14874a43c2.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ارتفاع أسعار الأضاحي ببورسعيد.. ومسؤول: الحكومة مابتاخدش رأينا (صور)

ارتفاع أسعار الأضاحي ببورسعيد.. ومسؤول: الحكومة مابتاخدش رأينا (صور)

4 قرارات تنفذها الحكومة "بعد العيد"

4 قرارات تنفذها الحكومة "بعد العيد"

ساويرس عن إجازة العيد للعاملين بالحكومة: "يابخت اللي متمرمغ في الميري"

ساويرس عن إجازة العيد للعاملين بالحكومة: "يابخت اللي متمرمغ في الميري"

رئيس الحكومة الليبية المؤقتة ينعي شهداء هجوم بوابة "الفقها"

رئيس الحكومة الليبية المؤقتة ينعي شهداء هجوم بوابة "الفقها"