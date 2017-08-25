4 وظائف غير مألوفة لا تعرفها عن السيارات الحديثة

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تسهم التكنولوجيا بشكل دوري في تطوير الصناعات العملاقة مثل السيارات، والتي تلقى قبولًا واسعًا على مستوى العديد من الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي شهد توسعًا كبيرًا في إسهامات التكنولوجيا بعيدًا عن الجوانب الفنية المتخصصة في قيادة السيارات أو وسائل الترفيه داخلها.

ولا يمكن حصر إسهامات التكنولوجيا في عوامل الترفيه والأمان والسلامة، ولكنها تتشعب لتتناول أوجه الحياة الشخصية من خلال السيارات، وفي هذا السياق، نستعرض أهم الوظائف غير المألوفة للسيارات في حياتنا اليومية..

الأطفال

العديد من الشركات العالمية خصصت تقنيات تذكرك بطفلك وسلامته وأوضاعه داخل السيارة، بل أن بعض الشركات العالمية طرحت تقنيات تعطل أداء السيارة حال عدم التأكد من سلامة أوضاع الأطفال وأوضاعهم على الكرسي المخصص لهم في المقاعد الخلفية.

إدارة الأعمال

تتيح السيارات الذكية لمستخدميها إدارة أعمالهم عبر الاتصال الإلكتروني بشبكات الإنترنت وتنشيط البريد الإلكتروني وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة سير العمل بشكل كامل أثناء القيادة، إضافة إلى تنظيم جدول أعمال مستخدميها بشكل رقمي.

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وظائف الدفع

توفر السيارات الذكية طرق حديقة لدفع الأموال ونقلها من مكان إلى آخر، والتعامل مع البنوك من خلال كروت الائتمان بشكل دوري، وتحديث بيانات المستخدمين من خلال اتصال قائم بين السيارات وقاعدة البيانات الخاصة بالبنوك والمؤسسات الاقتصادية العملاقة.

توليد الطاقة

ابتكرت العديد من الشركات وعلى رأسها "أودي" أساليب تقنية حديثة لتوليد الطاقة، والتي لا تكفي فحسب لتشغيل البطارية الخاصة بالسيارات الكهربائية، ولكن يمكن توصيلها عبر ألواح شمسية لتشغيل البيوت والمنازل، كما يمكنها أن تصبح مصدر للكهرباء مستقل "مولد".