بالصور.. افكار لتزيين منزلك لاستقبال العيد

كتبت- هاجر حاتم:

أيام ونستقبل عيد الأضطحى المبارك، الذي يتميز بالأجواء المبهجة، وقد تحتاجين لبعض الأفكار لتزيين منزلك من أجل العيد، لهذا نستعرض لك في هذا الألبوم بعض هذه الأفكار لتختاري منها ما يناسبك.