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استقالة زعيمة المعارضة السويدية وسط تدني شعبية حزبها في استطلاعات الرأي

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مصراوي Masrawy

استقالة زعيمة المعارضة السويدية وسط تدني شعبية حزبها في استطلاعات الرأي

02:22 م الجمعة 25 أغسطس 2017

استقالة زعيمة المعارضة السويدية وسط تدني شعبية حزبها في استطلاعات الرأي

آنا كينبيرج باترا

أوسلو - (د ب أ):
ذكرت زعيمة الحزب المعتدل المحافظ المعارض في السويد، آنا كينبيرج باترا،، أنها استقالت اليوم الجمعة، بعد أن ضغطت نصف الفروع المحلية للحزب لخروجها.

وألقي باللوم على كينبيرج باترا في تدني شعبية حزبها في استطلاعات الرأي.

وفي استطلاع للرأي، جرى هذا الشهر، حصل الحزب المعتدل على 2ر15 بالمئة فقط، بينما حصل الحزب الديمقراطي السويدي على 7ر18 بالمئة.

وأحد الاسباب وراء فقدان كينبيرج باترا لشعبيتها هو قرارها بشأن الاتحاد مع الديمقراطيين المناهضين للمهاجرين، في محاولة لالحاق الهزيمة بالحكومة "الحمراء الخضراء" الحالية في الانتخابات المقبلة.

وقبل ذلك ببضعة أشهر، استبعدت كينبيرج أي احتمال للعمل مع الحزب الديمقراطي.

وكان الحزب المعتدل قد بلغ ذروته
تحت زعامة فريدريك رينفلت، سلف كينبيرج باترا، كجزء من في الفترة من عام 2006 إلى عام 2014 .

ومني الحزب بهزيمة في الانتخابات في عام 2014، واضطر لتسليم منصب رئيس الوزراء إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي.
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في السويد، خلال عام تقريبا.

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مصراوي Masrawy

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