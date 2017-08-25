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ميركل ترى الجدال حول استقبال اللاجئين مهما

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مصراوي Masrawy

ميركل ترى الجدال حول استقبال اللاجئين مهما

02:19 م الجمعة 25 أغسطس 2017

ميركل ترى الجدال حول استقبال اللاجئين مهما

المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):
أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن اعتقادها في أهمية إثارة جدال مجتمعي عريض بشأن الحدود الممكنة لاستقبال اللاجئين.

وقالت ميركل، اليوم الجمعة خلال زيارتها لمشروع إغاثي للمهاجرين في برلين: "نحن بين نارين في ألمانيا .. نرى الشقاء في العالم .. ملايين الأشخاص في سورية فروا إلى دول مجاورة أو إلى أفريقيا، وكثير من الألمان يقولون، حسنا، فعلنا ذلك عن طيب خاطر واستقبلنا أشخاصا في أزمة، لكن كم العدد الذي يمكننا استقباله؟".

وقالت ميركل، خلال مناقشة مع لاجئين شباب، إن الألمان تساورهم أيضا مخاوف ويسألون أنفسهم، ماذا تعني الهجرة بالنسبة لهم، وأضافت: "يتعين مناقشة هذا الأمر بصراحة بالغة".

واستعلمت ميركل، خلال زيارتها للجمعية الخيرية "كيرون أوبن هاير إيديوكيشن" في حي ميته ببرلين، عن مشاريع دعم التعليم للمهاجرين.

وطورت الجمعية مشروعات لتمكين اللاجئين من الحصول على دراسة جامعية وإعدادهم لها.

وتتعاون الجمعية في ذلك بحسب بياناتها مع 47 جامعة في ثماني دول. وتم تأسيس الجمعية عام، 2015 ويعمل بها حاليا نحو 80 موظفا ومئتا متطوع.

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