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توقيع خطاب نوايا بين مصر وسنغافورة لتفعيل التعاون بين البلدين

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مصراوي Masrawy

توقيع خطاب نوايا بين وسنغافورة لتفعيل التعاون بين البلدين

02:24 م الجمعة 25 أغسطس 2017

توقيع خطاب نوايا بين مصر وسنغافورة لتفعيل التعاون بين البلدين

التوقيع

الإسماعيلية _ انجي هيبة:

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع بروس بوه مدير معهد التعليم الفني السنغافوري في حضور الفريق مهاب مفيش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسفير مصر بسنغافورة محمد أبو الخير، خطاب نوايا لإنشاء مركز تدريب فني للعمالة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار التعاون بين الدولتين في عدد من المجالات، التي ستساعد على خلق فرص استثمارية وتبادل الخبرات وتنمية المهارات.

وقال الفريق مميش إن هذا المركز من شأنه تدريب وتأهيل العمالة بالمنطقة الاقتصادية، ما يساعد على رفع كفاءة العمالة وخلق كوادر بشرية فنية في بعض التخصصات.

وأضاف الفريق، أن هذا التوقيع جاء عقب مباحثات مع مدير المركز، في حضور الدكتورة سحر نصر، الذي أعرب عن استعداده لتقديم خبرات المركز في رفع مستوى العمالة وزيادة مجالات التعاون مع المنطقة الاقتصادية.

ووقع الطرفان أمام منتدى رجال الأعمال السنغافوري المصري، خطاب نوايا بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ومؤسسة الأعمال السنغافورية، وقام بالتوقيع نيابة عن رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، السفير المصري محمد أبو الخير، بهدف زيادة التعاون بين مجالس الأعمال في الدولتين وتشجيع المستثمرين السنغافوريين على الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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