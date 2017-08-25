قرعة الدوري الأوروبي.. أرسنال وميلان في طريق مفتوح.. وإيفرتون في مجموعة الموت

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أسفرت قرعة دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي عن وقوع كل من ميلان وأرسنال في مجموعات سهلة نسبيًا، بينما وقع إيفرتون في مجموعة الموت في نسخة هذا الموسم.

وفيما يلي نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: فيا ريال (إسبانيا)- مكابي تل أبيب (إسرائيل)- أستانا (كازاخستان)- سلافيا براج (التشيك).

المجموعة الثانية: دينامو كييف (أوكرانيا)- يان بويز (سويسرا)- بارتيزان (صربيا)- سكيندربيو (ألبانيا).

المجموعة الثالثة: سبورتينج براجا (البرتغال)- لودوجريتس (بلغاريا)- هوفنهايم (ألمانيا)- إسطنبول باششكير (تركيا).

المجموعة الرابعة: ميلان (إيطاليا)- أوستريا فيينا (النمسا)- ريجيكا (كرواتيا)- أيك أثينا (اليونان).

المجموعة الخامسة: ليون (فرنسا)- إيفرتون (إنجلترا)- أتالانتا (إيطاليا)- أبولون (قبرص).

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المجموعة السادسة: كوبنهاجن (الدنمارك)- لوكموتيف موسكو (روسيا)- شيريف (مولدوفا)- زيلن (التشيك).

المجموعة السابعة: فيكتوريا بيلزين (التشيك)- ستيوا بوخارست (رومانيا)- هابويل بير شيفع (إسرائيل)- لوجانو (سويسرا).

المجموعة الثامنة: أرسنال (إنجلترا)- باتي بوريسوف (بلغاريا)- كولن (ألمانيا)- ريد ستار (صربيا).

المجموعة التاسعة: سالزبرج (النمسا)- مارسيليا (فرنسا)- فيتوريا (البرتغال)- قونيا سبور (تركيا).

المجموعة العاشرة: أتلتيك بلباو (إسبانيا)- هيرتا برلين (ألمانيا)- زوريا (أوكرانيا)- أوستيرساند (السويد).

المجموعة الحادية عشرة: لاتسيو (إيطاليا)- نيس (فرنسا)- زولتي (بلجيكا)- فيتيس (هولندا).

المجموعة الثانية عشرة: زينيت سان بطرسبرج (روسيا)- ريال سوسيداد (إسبانيا)- روزنبرج (النرويج)- فاردار (مقدونيا).