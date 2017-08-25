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بوجبا أفضل لاعب في الدوري الأوروبي الموسم الماضي

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بوجبا أفضل لاعب في الدوري الأوروبي الموسم الماضي بوجبا أفضل لاعب في الدوري الأوروبي الموسم الماضي

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اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اللاعب الفرنسي بول بوجبا أفضل لاعب في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم الماضي 2016-2017.

وقاد بول بوجبا نادي مانشستر يونايتد للتتويج باللقب على حساب أياكس في المباراة النهائية بعد فوز الشياطين الحمر بثنائية نظيفة، مكنتهم من حجز مقعدهم في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وشارك بوجبا في 15 مباراة في مسابقة الدوري الأوروبي، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع هدفا آخر في طريق اليونايتد للتتويج باللقب.

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وأتت أهداف بوجبا الثلاثة بواقع هدفين في شباك فناربخشة التركي في دور المجموعات، وهدف في شباك أياكس في المباراة النهائية، كما صنع هدفا آخر في مباراة زوريا في دور المجموعات.

بوجبا

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