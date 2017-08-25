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مانشستر سيتي يرفض فكرة التعاقد مع ميسي

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مانشستر سيتي يرفض فكرة التعاقد مع ميسي مانشستر سيتي يرفض فكرة التعاقد مع ميسي

التحرير

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انتشرت تقارير صحفية الأسبوع الماضي عن رغبة مانشستر سيتي في دفع قيمة الشرط الجزائي لليونيل ميسي والبالغ 300 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني.

وبدوره أكد المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي تيكسيكي بيجريستان استحالة التعاقد مع ميسي، مؤكدًا أن اللاعب الأرجنتيني سيستمر في صفوف البلوجرانا، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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واستبعد المدير الرياضي أيضًا فكرة التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم موناكو، مشيرًا إلى أن الوقت لا يتسع لإنهاء تلك الصفقة.

واختتم تيكسيكي تصريحاته بالتأكيد أن إدارة مانشستر سيتي تبذل قصارى جهدها من أجل تعزيز صفوف الفريق بصفقات قوية بما يتناسب مع ظروف الميركاتو.

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التحرير

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