فيا يعود إلى قائمة المنتخب الإسباني بعد غياب 3 سنوات

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استدعى مدرب المنتخب الإسباني جوليان لوبيتيجي الهداف التاريخي للفريق ديفيد فيا للمشاركة مع لاروخا في المباراتين المقبلتين في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ولم يشارك فيا في أي مباراة دولية مع المنتخب الإسباني منذ توديع لاروخا منافسات مونديال البرازيل من دور المجموعات.

ويعد فيا الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني برصيد 59 هدفا سجلها في 97 مباراة دولية منذ ظهوره الأول بقميص الماتادور في عام 2005، ليعود فيا من جديد إلى قائمة المنتخب بدلًا من المستبعد دييجو كوستا.

وفيما يلي قائمة المنتخب الإسباني لمواجهتي إيطاليا وليشتنشتاين في تصفيات المونديال:

حراسة المرمى: دي خيا- رينا- كيبا.

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خط الدفاع: ألبا- أزبلكويتا- بارترا- كارفخال- ناتشو- مونريال- بيكيه- راموس.

خط الوسط: إيسكو- تياجو- بوسكيتس- سوزو- سيلفا- إنيستا- ساؤول- كوكي.

خط الهجوم: أسينسيو- أسباس- ديلوفيو- فيتولو- موراتا- بيدرو- فيا.

واستبعد لوبيتيجي كلا من خوان ماتا وأندير هيريرا وخافي مارتينيز ولوكاس فاسكيز وباكو ألكاسير ونوليتو.