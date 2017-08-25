أهالي قرية بسوهاج يربطون عامود كهرباء متهالك بالحبال.. "اعتمدوا على نفسهم"

سوهاج – عمار عبدالواحد:

اشتكى أهالي نجع "حسن طنطاوي"، بناحية مجلس قروي نيدة التابعة لمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، من تهالك أحد أعمدة الإنارة الحامل للأسلاك الكهربائية الهوائية التي تغذي النجع.

وربط الأهالي عامود الكهرباء بالحبال لتهالكه، وخوفهم على حياتهم وحياة أطفالهم من الموت صعقًا بالكهرباء، خاصة مع دخول فصل الشتاء والنشاط النسبي للرياح وسقوط الأمطار.

وقال أهالي نجع حسن طنطاوي، إن عامود الإنارة متهالك منذ أكثر من ثلاث سنوات، مضيفين أنهم قدموا شكاوى واستغاثات للمسئولين بهندسة كهرباء أخميم، ومجلس قروي نيدة التابعين له إداريًا والوحدة المحلية لمجلس ومدينة أخميم، لكنهم لم يتلقو أي استجابة من المسئولين.

وناشد الأهالي محافظ سوهاج بالتدخل لسرعة حل المشكلة قبل تفاقمها وتسببها في صعق العديد من المواطنين المقيمين بالقرب من موقعه، فضلاً عن نشوب الحرائق.

من جهته قال مدحت عيد، رئيس قطاع كهرباء سوهاج إنه سوف يكلف رئيس هندسة كهرباء أخميم بضرورة صيانة عامود الإنارة المشار إليه أو استبداله في أسرع وقت، حرصًا على حياة المواطنين بنجع حسن طنطاوي.