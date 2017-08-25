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وزيرة التضامن: استقبال 120 أسرة قبطية بالإسماعيلية من شمال سيناء

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وزيرة التضامن: استقبال 120 أسرة قبطية بالإسماعيلية من شمال سيناء وزيرة التضامن: استقبال 120 أسرة قبطية بالإسماعيلية من شمال سيناء

التحرير

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أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم إستقبال 120 أسرة بمحافظة الإسماعيلية وذلك فى إطار تولى الوزارة مسئولياتها حيال تقديم الرعاية للأسر القبطية المنتقلة من محافظة شمال سيناء، من خلال توقيع بروتوكول بين الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتسكين تلك الأسر بوحدات سكنية تم توفيرها بمدينة المستقبل بنظام الإيجار وقامت الوزارة بفرش الوحدات بالأثاث.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات لها اليوم، عقب اتصالها شخصيا بعدد من الأسر للاطمئنان عليهم، أن الوزارة قامت أيضاً بالتنسيق بشأن 17 أسرة من الأسر النازحة بمحافظة بورسعيد ويتم دفع مبلغ 1500جنيه لكل أسرة مقابل القيمة الإيجارية لشقق مفروشة.

وبشأن الأسر بمحافظة القاهرة أوضحت الوزيرة أنه تقدم 70 أسرة ببياناتهم لمديرية التضامن الإجتماعى بالقاهرة، منهم 5 أسر لم يرد ما يفيد إقامتهم بشمال سيناء، وأسرتين ثبت بالفحص إقامتهم بالقليوبية، وأسرة واحدة بسوهاج، وأسرتين أفادت مديرية شمال سيناء بعدم وجودهم أثناء الأحداث بالمحافظة، وتم صرف مصروف جيب وبدل ملبس لـ60 أسرة بإجمالى مبلغ 74.950جنيه.

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وقالت غادة والى إنه لم يتقدم حتى تاريخه سوى 13 أسرة بعقود إيجارية بمحافظة القاهرة وجارى الصرف لهم 300 جنيه شهرياً مساهمة فى قيمة الإيجار.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بأنها تواصل متابعتها لهذا الملف وللاطمئنان على أوضاع هذه الأسر، وتذليل الصعوبات كافة أمامهم.

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التحرير

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