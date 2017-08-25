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سنغافورة تعتزم إنشاء مركزًا للتعليم الفني بالمنطقة الاقتصادية

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سنغافورة تعتزم إنشاء مركزًا للتعليم الفني بالمنطقة الاقتصادية سنغافورة تعتزم إنشاء مركزًا للتعليم الفني بالمنطقة الاقتصادية

التحرير

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وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع بروس بوه مدير معهد التعليم الفني السنغافوري في حضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسفير بسنغافورة محمد أبو الخير، مذكرة لإنشاء مركز تدريب فني للعمالة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار التعاون بين الدولتين في عدد من المجالات والتي ستساعد على خلق فرص استثمارية وتبادل الخبرات وتنمية المهارات. 

وقال الفريق مهاب مميش: إن "هذا المركز من شأنه تدريب وتأهيل العمالة بالمنطقة الاقتصادية مما يساعد على رفع كفاءة العمالة وخلق كوادر بشرية فنية في بعض التخصصات نحن في حاجة إليها وجعل العمالة قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة مما يخدم المستثمرين، كما أن هذه المراكز ستعمل على رفع مستوى التعليم الفني وزيادة إقبال الطلاب عليه، وهذا له نتائج جيدة في قطاع الصناعة".

وأضاف "مميش" أن هذا التوقيع جاء بعد مباحثات مع مدير المركز "بروس بوه" في حضور الدكتورة سحر نصر، والذي أعرب عن استعداده لتقديم خبرات المركز في رفع مستوى العمالة وزيادة مجالات التعاون مع المنطقة الاقتصادية.

كما تم توقيع صباح اليوم أمام منتدى رجال الأعمال السنغافوري المصري مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ومؤسسة الأعمال السنغافورية - حيث قام بالتوقيع نيابة عن رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية السفير المصري محمد أبو الخير، وذلك بهدف زيادة التعاون بين مجالس الأعمال في الدولتين وتشجيع المستثمرين السنغافورين على الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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التحرير

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