رئيس أركان القوات المسلحة يعود لأرض الوطن بعد زيارة لطوكيو

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عاد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوفد المرافق له، إلى أرض الوطن، عقب انتهاء زيارته الرسمية للعاصمة اليابانية طوكيو التى استغرقت عدة أيام.

أجرى رئيس الأركان خلال الزيارة العديد من المباحثات المثمرة مع كل من وزير الدفاع ورئيس الأركان وكبار المسئولين بالقوات المسلحة اليابانية، على صعيد التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

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وتناولت المباحثات زيادة أوجه التعاون المشترك بين القوات المسلحة للبلدين فى مجال التطور التكنولوجى والتطور العلمى وتبادل الخبرات فى مجالات العلوم الحديثة، كذلك تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات وانعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية.