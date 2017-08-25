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مصر تتخلص من مخلفات شديدة الخطورة بعد 20 عامًا.. وترسلها لفرنسا لحرقها

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مصر تتخلص من مخلفات شديدة الخطورة بعد 20 عامًا.. وترسلها لفرنسا لحرقها مصر تتخلص من مخلفات شديدة الخطورة بعد 20 عامًا.. وترسلها لفرنسا لحرقها

التحرير

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قال وزير البيئة، خالد فهمي، إن تخلص من 241 طن مخلفات شديدة الخطورة جاء بعد بقائها في مصر لفترة مدتها 20 عامًا، مشيرا إلى أن هذه المواد دخلت إلى مصر كشحنة ترانزيت بهدف نقلها إلى دولة أخرى، ثم تم اختفاء الشركة المسئولة عنها، وحينما تم الكشف عنها وُجد أنها مخلفات عضوية خطيرة لا تتحلل وتسبب تلوث عناصر البيئة حتى وإن كانت داخل حاويات.

وأشار فهمي في تصريحات له اليوم، إلى أن مشكلة التخلص من تلك المخلفات كانت تكمن في أنها غير مدرجة تحت بند أي وزارة، وأن تكلفة التخلص من هذه المخلفات كبيرة، لذلك يتم إرسالها إلى إحدى الدول الفقيرة، لذلك فإن تلك الشحنة كانت مرسلة إلى السنغال، وتم نزولها ترانزيت إلى مصر.

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وأكد فهمي أن وزارة البيئة أعلنت عن طرح مناقصة عالمية للتخلص الآمن من هذه المخلفات، وفازت بها إحدى الشركات العالمية الخبيرة في مجال التخلص من ذلك النوع من المخلفات، وقامت الشركة باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للتخلص من تلك الشحنة بأساليب علمية ومعايير دولية.

وأضاف أنه سيتم إرسال تلك المخلفات إلى فرنسا لحرقها، نظرًا لأنها تحتوي على تكنولوجيا كبيرة في التخلص الآمن من المبيدات الخطرة، موضحًا أنه لم يوافق على حرق تلك المخلفات بمصانع الأسمنت بمصر لأنه قد يسبب كارثة بيئية تؤثر على صحة المصريين.

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التحرير

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