"التحرير المصري" يدعو المواطنين لتلبية دعوة السيسي بالتظاهر غدا

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني منذ 7 دقائق

دعا حزب "التحرير المصري" بالبحيرة التابع للطرق الصوفية، المواطنين إلى النزول والاحتشاد بالميادين غدا تلبية لدعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، لمواجهة العنف والإرهاب والحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو وتحقيق أهدافها، التي خرج من أجلها الملايين إلى الشوارع والميادين للمطالبة بسقوط نظام الإخوان.

وأكد عصام محيي الدين أمين عام الحزب، ضرورة النزول إلى الميادين لدعم قرارات القوات المسلحة التي انحازت للشرعية الشعبية، مشيرا إلى الخطر الذي يهدد مصر من الجماعات الإرهابية، التي تروع المواطنين السلميين وتهدد أمنهم واستقرارهم.

وأوضح محيي الدين أن دعوة القوات المسلحة للمواطنين إلى النزول "وسام على صدورنا، ويجب تلبيتها لتأكيد أن الثورة مستمرة حتى بناء المؤسسات".