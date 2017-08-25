جمعة: وزارة الأوقاف عاشت «عاما أسود» في عهد الإخوان

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أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الانتهاء من تجديد 1205 مساجد بتكلفة 96 مليون جنيه و10 ملايين جنيه تبرعات ومساهمات.

وقال "جمعة" -خلال مشاركته في احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي اليوم الجمعة- إنه سيتم البدء في ترميم 20 مسجدا منتصف سبتمبر المقبل، مشددا على أن الوزاة عاشت "عاما أسود" في عهد جماعة الإخوان بقوله "كان الإنجاز صفرا".

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وأوضح وزير الأوقاف أنه يحرص بصفة مستمرة على تحسين وضع الأئمة، حيث تم رصد ١١٢ مليون جنيه في عيدي الفطر والأضحي بمعدل ٣٠٠ جنيه لكل منهما، علاوة على صرف المكافآت والبدلات.

وأشار الوزير إلى أنه تم رصد ٨١ مليون جنيه لحوم أضاحي العام الماضي؛ لتوزيعها على القرى والمناطق الأكثر احتياجا، وهذا العام كدفعة أولى تم رصد ١٣ مليونا بالتنسيق مع وزارة التموين.