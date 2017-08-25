روسيا: مقتل 8 آلاف مسلح في سوريا خلال ثلاثة أشهر

موسكو - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية أن الجنرال الروسي سيرجي سوروفكين، قائد القوات الروسية في سورية، قال اليوم الجمعة إن أكثر من ثمانية آلاف مسلح لقوا حتفهم، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في سورية التي مزقتها الحرب.

ووفقا لسورفكين فقد شهد هذا الاسبوع فقط قيام الطيارين الروس بأكثر من 160 طلعة جوية في سورية، مما أدى إلى تدمير أكثر من 400 هدف.

وتعتبر روسيا الداعم العسكري القوي للنظام السوري، الحليف منذ العصر السوفيتي.

وأدانت بعض القوى الإقليمية والغربية، بما فيها الاتحاد الأوروبي، النظام السوري لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك قتل المدنيين.

وتبرر روسيا دعمها للنظام السوري كجزء من محاولة لاستعادة بعض مظاهر الاستقرار في البلاد، التي خربتها سنوات من الحرب الأهلية متعددة الجوانب.