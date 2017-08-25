بالصور.. سيارات التوجيه المعنوي تدعو المواطنين لعدم سرقة التيار الكهربائي ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أهابت سيارات التوجيه المعنوي التابعة لإدارة العلاقات العامة بحي الضواحي في بورسعيد، اليوم الجمعة، بسكان مناطق الأمل والأمين الجديد واستكمال فاطمة الزهراء، سرعة التوجه إلى مبنى ديوان عام الحي، لإتمام إجراءات التعاقد على المسكن وعدادات الكهرباء والمياه بعيدًا عن الطرق غير القانونية للحصول على التيار الكهربائي.

وحذر موظفو الحي، من خلال بيان أذاعوه عبر مكبرات صوت أعلى السيارات، من عدم الاستجابة لإنهاء إجراءات التعاقد وتركيب العدادات الكهربية بطرق قانونية، وإلا سيتم قطع كافة المرافق من كهرباء ومياه وغاز عن المنطقة بالكامل.

وحاولت موظفة العلاقات العامة بالحي، إقناع المواطنين عن طريق إجراء حوارات مباشرة معهم، بالتوجه إلى الحي، والتحذير من تداعيات استمرار حصولهم على التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة.