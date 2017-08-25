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تداول 27 سفينة حاويات وبضائع في "موانئ بورسعيد"

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مصراوي Masrawy

تداول 27 سفينة حاويات وبضائع في "موانئ بورسعيد"

02:02 م الجمعة 25 أغسطس 2017

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، استقبال 27 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد، سجل دخول 4 سفن حاويات، وخروج 3 سفن، وموجود على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن وموجود على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينتين.

وأكدت الهيئة أنه جاري تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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