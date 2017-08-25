6 زيوت تقلل وزنك.. منها "الروزماري والنعناع"

كتب - هشام عواض:

زيادة الوزن مشكلة يعاني منها البعض ويبذل ما بوسعه حتى يستعيد رشاقته ووزنه الطبيعي، لتجنب المشاكل الصحية والمظهر.

وبحسب موقع "eatthis" المعنى بالصحة والجمال، أن هناك زيوت طبيعية تعمل على مساعدتك في انقاص الوزن، وهو عكس ما و متعارف عليه أن الزيوت من المواد الدهنية والتي تعمل على زيادة الوزن والسمنة، وهي الزيوت هي:

- زيت الليمون

زيت الليمون له ميزة بإزالة السموم من الجسم وتجديد الطاقة وتحسن الحالة المزاجية أيضاً، وبجانب هذا فأنه مفيد لتجديد الجلد والجسم بسبب احتوائه على فيتامين سي. وتناول كل صباح كوب من الماء مضاف إليه قطرتين من الزيت سيساعد في تنظيم عملية الهضم. وسعره قرابة 50 جنيه للزجاجة 35 مل.

- زيت الزنجبيل

الزنجبيل له فوائد كبيرة في حرق الدهون، وزيته له فائدة كبيرة في تهدئة المعدة وهو ما يجعل أداءها أفضل في الهضم ويطهر الكبد ويحافظ على توازن نسبة السكر في الدم، وتحسين عملية التمثيل الغذائي، ويمكنك استخدام زيت الزنجبيل عن طريق تناوله ككبسولات أو إضافته للطعام. وسعر الزجاجة 10 مل 18 جنيه.

- زيت النعناع

يساعد زيت النعناع على تطهير الجسم من السموم، ويساعد على الهضم بشكل أفضل ، ويمكنك تناوله بوضع نقطتين في العسل وتناول ملعقة منه 4 أو 5 مرات يوميًا حتى الحصول على النتيجة المرغوبة. ويصل سعر زجاجة زيت النعناع 35 مل إلى قرابة 400 جنيه.

- زيت القرفة

زيت القرفة مفيد في أنه يجعل السكر مستقرًا في الدم، كما أنه يساعد في فقدان الدهون. وسعر الزجاجة 25 مل تقريبًا 50 جنيه.

- زيت روزماري

استنشاق زيت روزماري مع الماء المغلي، لمدة 5 دقائق يقلل بشكل كبير من مستويات الكورتيزول، ومن ثم تقليل الوزن. ويصل سعر الزجاجة 129 مل إلى 190 جنيه.



- زيت الجريب فروت

يساعد تناول زيت الجريب فروت على فقدان الوزن، عبر تقليله نسبة السكر في الدم والشهية وتفكيك الدهون، ويمكنك تناوله بوضع قطرتين منه على الماء، أو بتدليكه على الجلد.