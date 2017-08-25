هكذا لقن سوبر ماركت العنصريين درسًا

كتبت- هاجر حاتم:

قام "سوبر ماركت" في ألمانيا بابتكار طريقة فريدة لتوعية زبائنه بالآثار السلبية للعنصرية، ونشر فكرة أنه لا يوجد تمييز نوعي بأي شكل من الاشكال بين البشر.

فاجأ "سوبر ماركت إيديكا" في مدينة هامبورج الألمانية زبائنه، عندما ترك أغلب الرفوف خاوية، فاكتشف المشترون أن ما ينتج في ألمانيا لا يكفي إطلاقا لاحتياجاتهم، وفقًا لما ذكره موقع سكاي نيوز العربية.

ظنَ بعض الزبائن في البداية أن السوبر ماركت لا يوجد ما يكفيه من الاحتياجات، أو ربما نسي وضع سلع جديدة بعد نفاد المعروض، لكنهم فوجئوا بعد ذلك بوجود عبارة مؤثرة في المكان تقول "الرف خاو جدا من دون أجانب".

وأضاف المحل عبارة أخرى مؤثرة "هذا الرف ممل فعلا دون تنوع"، وذلك في مسعى منه إلى بث قيم قبول الآخر، ونبذ التعصب إزاء كل ما هو أجنبي.

وافتقد المتسوقون الألمان، جراء قرار السوبر ماركت، الزيتون اليوناني والبندورة الإسبانية، وفواكه استوائية، والعديد من المنتجات الأخرى التي تأتي من الخارج.