أخبار عاجلة

مذيعة يونانية واسمها «ستيلا».. 10 معلومات عن والدة ليلى علوي -
الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

هكذا لقن سوبر ماركت العنصريين درسًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

هكذا لقن سوبر ماركت العنصريين درسًا

02:09 م الجمعة 25 أغسطس 2017

هكذا لقن سوبر ماركت العنصريين درسًا

هكذا لقن سوبر ماركت العنصريين درسًا

كتبت- هاجر حاتم:

قام "سوبر ماركت" في ألمانيا بابتكار طريقة فريدة لتوعية زبائنه بالآثار السلبية للعنصرية، ونشر فكرة أنه لا يوجد تمييز نوعي بأي شكل من الاشكال بين البشر.

فاجأ "سوبر ماركت إيديكا" في مدينة هامبورج الألمانية زبائنه، عندما ترك أغلب الرفوف خاوية، فاكتشف المشترون أن ما ينتج في ألمانيا لا يكفي إطلاقا لاحتياجاتهم، وفقًا لما ذكره موقع سكاي نيوز العربية.

ظنَ بعض الزبائن في البداية أن السوبر ماركت لا يوجد ما يكفيه من الاحتياجات، أو ربما نسي وضع سلع جديدة بعد نفاد المعروض، لكنهم فوجئوا بعد ذلك بوجود عبارة مؤثرة في المكان تقول "الرف خاو جدا من دون أجانب".

وأضاف المحل عبارة أخرى مؤثرة "هذا الرف ممل فعلا دون تنوع"، وذلك في مسعى منه إلى بث قيم قبول الآخر، ونبذ التعصب إزاء كل ما هو أجنبي.

وافتقد المتسوقون الألمان، جراء قرار السوبر ماركت، الزيتون اليوناني والبندورة الإسبانية، وفواكه استوائية، والعديد من المنتجات الأخرى التي تأتي من الخارج.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رسمياً.. دول تسمح ببيع اللحم المصنوع من الحشرات في "السوبرماركت"

    هو وهي

إعلان

2ae529ce61.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية

الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية

محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي

محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي

التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن

التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن

500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان

500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان