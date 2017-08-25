مصرع طفل غرقا بنهر النيل في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

كشفت مباحث الجيزة ملابسات العثور على جثة طفل أمام معدية القرصاية بشارع البحر الأعظم.

وأشارت تحريات العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الجيزة، إلى أن الجثة لطفل يدعى عبد الرحمن سيد 12 سنة، أثناء استحمامه في نهر النيل، جرفه التيار، ولم يتمكن من النجاة، وهو ما أيدته والدته.

حُرر محضرا بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.