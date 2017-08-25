مرتضى منصور لـ«التحرير»: الباب مفتوح أمام الجميع في الانتخابات المقبلة

التحرير

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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اليوم الجمعة، عن وصول عدد الحاضرين لعمومية الزمالك، بعد استئناف التصويت على اللائحة عقب صلاة الجمعة، لأربعة آلاف عضو.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لـ«التحرير»، خلال وجوده لمتابعة عمومية التصويت على اللائحة، إنه يطالب أي مرشح في الانتخابات المقبلة بحضور الجمعية العمومية الحالية، قائلا: "الباب مفتوح أمام الجميع ووسائل الإعلام حاضرة تصور المشهد كاملا".

وتوافد الأعضاء على التسجيل والتصويت فى الجمعية العمومية لنادى الزمالك على اللائحة الجديدة التى أعدها مجلس الإدارة، قبل إقامة الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء يومى 23 و24 نوفمبر المقبل.

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كان مجلس إدارة النادى الأبيض قد انتهى من إعداد لائحته واعتمدها مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأخير، قبل أن يتم عرضها على الجمعية العمومية اليوم للتصويت عليها.

ويستمر التوقيع فى كشوف التسجيل للأعضاء العاملين الذين لهم حق الحضور حتى السابعة مساء اليوم، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10000 عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الاجتماع.

ويكون التصويت حضوريًا فى بطاقة إبداء الرأى فى صناديق شفافة، وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى سيتم اللجوء للائحة الاسترشادية فى الانتخابات المقبلة.