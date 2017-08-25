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سيد عبد الحفيظ يطمئن على لاعبي الأهلي الدوليين

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سيد عبد الحفيظ يطمئن على لاعبي الأهلي الدوليين سيد عبد الحفيظ يطمئن على لاعبي الأهلي الدوليين

التحرير

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حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على إجراء عدة اتصالات هاتفية مع لاعبي القلعة الحمراء الدوليين، على هامش وجودهم في معسكر الوطني الذي يستعد لمواجهتي أوغندا في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

واطمأن مدير الكرة على لاعبي الأهلي في معسكر المنتخب الوطني، وحرص على الشد من أزر الجميع، وطالبهم ببذل أقصى ما لديهم من جهد؛ من أجل الظهور بشكل قوي والتأهل لنهائيات كأس العالم.

وتمنى عبد الحفيظ التوفيق للاعبي المنتخب بشكل عام، وللجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر في مهمته القومية من أجل إسعاد جماهير الكرة المصرية.

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ويرتبط المنتخب الوطني بمباراة أمام أوغندا يوم الخميس المقبل، في إطار لقاء الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا

وتطير بعثة المنتخب إلى أوغندا يوم الثلاثاء المقبل، عقب خوض مران خفيف صباحي، على أن تعود بعد المباراة بيوم، حيث سيلتقيان مجددًا يوم 5 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال. 

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، بينما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط. 

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التحرير

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