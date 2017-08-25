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جريدة تونسية: «صاحب فضيحة لقاء الأهلي» يعود للترجي

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جريدة تونسية: «صاحب فضيحة لقاء الأهلي» يعود للترجي جريدة تونسية: «صاحب فضيحة لقاء الأهلي» يعود للترجي

التحرير

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كشفت جريدة «الشروق» التونسية القريبة من إدارة الترجي عن إتمام فريق «الدم والنار» اتفاقا لعودة «مايكل إينرامو» لصفوف الفريق.

«إينرامو» البالغ من العُمر 31 عاما اتفق على العودة لمدة موسم واحد. كان المُهاجم النيجيري قد سجل هدفا شهيرا في الأهلي في مباراة الإياب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا لعام 2010 صعد بسببه الترجي للمباراة النهائية، قبل أن يخسر من مازيمبي بخماسية نظيفة.

وسبب شهرة هذا الهدف أن اللاعب أحرزه بيده على مرأى من الجميع بمن فيهم حكم المُباراة، لكن الهدف اُحتسب وسط دهشة جميع من في الملعب أو يُشاهد المباراة.

ولعب «إينرامو» للترجي 6 سنوات من 2004-2010، قبل أن ينتقل للعب في تُركيا ثم يعود للترجي بعد غياب 7 سنوات.

يُذكر أن الأهلي سيُقابل الترجي في دور الـ8 لدوري الأبطال، يومي 16 و23 سبتمبر المقبل، لكن إن عاد إينرامو بالفعل فلن يُشارك بسبب غلق باب القيد الإفريقي.

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التحرير

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