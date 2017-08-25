سمير زاهر ووزير الرياضة السابق يصوتان على لائحة الأهلي (صور)

التحرير

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حرص سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، اليوم الجمعة، على الوجود في مقر النادي بمدينة نصر للتصويت على لائحة النظام الأساسي.

وقال رئيس اتحاد الكرة الأسبق، إنه من المؤيدين لمجلس الأهلي الحالي برئاسة المهندس محمود طاهر وللائحة النظام الأساسي الجديدة للنادي، كما تمنى زاهر أن تكتمل الجمعية العمومية للأهلي، وأن تتم الموافقة على لائحة النظام الأساسي للنادي.

كما حرص طاهر أبوزيد، وزير الرياضة السابق ونجم الكرة السابق بالنادي الأهلي، على الحضور والمشاركة في التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، وكشفت مصادر لـ"التحرير" أن طاهر صوت بـ"نعم".

واستأنفت عملية التسجيل في الجمعية العمومية للأهلي في مقر النادي بمدينة نصر؛ للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي بعد توقفها ـمؤقتًاـ أثناء صلاة الجمعة.

وشهدت الساعات الأولى من بدء التسجيل إقبالًا كثيفًا من الأعضاء للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.(طالع التفاصيل)

ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر بـ12.500 عضو، ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة.

وتقام الجمعية العمومية للأهلي تحت إشراف قضائي كامل على مدى يومين بمقري مدينة نصر والجزيرة، حيث من المقرر أن يتم تشميع صناديق التصويت على اللائحة وكشوف الحاضرين بمعرفة القضاة ونقلها من مقر مدينة نصر إلى الجزيرة.

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