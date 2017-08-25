مران الأهلي.. أحمال تدريبية.. سفر أزارو.. مشاركة الشناوي وغياب وليد

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خصص أنيس الشعلالي، مُخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة بدنية وذلك في مران الأهلي اليوم، الذي اُقيم بملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وشهدت الفقرة البدنية خوض اللاعبين تدريبات «التحمل» باستخدام كرات مطاطية وأحزمة وحواجز بلاستيكية من أجل زيادة لياقة اللاعبين قبل استئناف المباريات عقب انتهاء الأجندة الدولية، خاصة مع قُرب بدء الموسم المحلي.

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ويُسافر وليد أزارو، مهاجم الفريق إلى المغرب، السبت المقبل للانضمام إلى المنتخب المغربي، حيث يستعد لمواجهة مالي يوم 1 سبتمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وشارك محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق في التدريبات الجماعية بعد أن غادر مران الفريق أمس بسبب شعوره ببعض الآلام.

كما استمر غياب وليد سليمان لاعب الفريق، حيث حصل على إذن من الجهاز الفني بالغياب.