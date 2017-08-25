أخبار عاجلة

مذيعة يونانية واسمها «ستيلا».. 10 معلومات عن والدة ليلى علوي -
الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مران الأهلي.. أحمال تدريبية.. سفر أزارو.. مشاركة الشناوي وغياب وليد

Google+ Print
مران الأهلي.. أحمال تدريبية.. سفر أزارو.. مشاركة الشناوي وغياب وليد مران الأهلي.. أحمال تدريبية.. سفر أزارو.. مشاركة الشناوي وغياب وليد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

خصص أنيس الشعلالي، مُخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة بدنية وذلك في مران الأهلي اليوم، الذي اُقيم بملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وشهدت الفقرة البدنية خوض اللاعبين تدريبات «التحمل» باستخدام كرات مطاطية وأحزمة وحواجز بلاستيكية من أجل زيادة لياقة اللاعبين قبل استئناف المباريات عقب انتهاء الأجندة الدولية، خاصة مع قُرب بدء الموسم المحلي.

شاهد أيضا

ويُسافر وليد أزارو، مهاجم الفريق إلى المغرب، السبت المقبل للانضمام إلى المغربي، حيث يستعد  لمواجهة مالي يوم 1 سبتمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وشارك محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق في التدريبات الجماعية بعد أن غادر مران الفريق أمس بسبب شعوره ببعض الآلام. 

كما استمر غياب وليد سليمان لاعب الفريق، حيث حصل على إذن من الجهاز الفني بالغياب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كيف عاد فيا إلى قائمة المنتخب الإسباني بعد غياب 3 سنوات؟

كيف عاد فيا إلى قائمة المنتخب الإسباني بعد غياب 3 سنوات؟

كواليس المنتخب قبل انطلاق المباراة أمام اليابان ببطولة كأس العالم للطائرة للشباب .. مدير البطولة

كواليس المنتخب قبل انطلاق المباراة أمام اليابان ببطولة كأس العالم للطائرة للشباب .. مدير البطولة

8 الصبح - حوار مع محمد اليماني عن احترافه والتدريب في مصر وفرصة المنتخب للتأهل لكأس العالم

8 الصبح - حوار مع محمد اليماني عن احترافه والتدريب في مصر وفرصة المنتخب للتأهل لكأس العالم

8 الصبح - تصريحات قوية من الكابتن/ محمد اليماني " انا مبطبلش والتقديم لتدريب المنتخبات مهزأ جدا "

8 الصبح - تصريحات قوية من الكابتن/ محمد اليماني " انا مبطبلش والتقديم لتدريب المنتخبات مهزأ جدا "