نجلها يحتضنها على المسرح و«بنطلون» يعرضها للسخرية.. لقطات من حفل أنغام

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أحيت المطربة أنغام حفلًا جماهيريا كبيرًا بالساحل الشمالى على مسرح RMC، ضمن حفلات الموسم الصيفي بحضور الموسيقار أمير عبد المجيد، والشاعر أمير طعيمة، بالإضافة إلى عدد كبير من الجمهور.

ونرصد خلال التقرير التالي أبرز اللقطات التي جاءت بالحفل..

تهنئه أصالة بألبومها الجديد

حرصت المطربة أنغام على تهنئه صديقتها الفنانة السورية أصالة على طرح ألبومها الجديد "مهتمة بالتفاصيل" أثناء إحيائها حفلها الغنائي على مسرح RMC بالساحل الشمالي.

غياب «مايسترو» الحفل لهذا السبب

غاب المايسترو هاني فرحات،عن قيادة أوركسترا حفل "أنغام" لظروف خاصة به نظرًا لتواجده في برشلونة، وقاد بدلًا منه تلميذه ومساعده المايسترو كريم فودة.

الجدير بالذكر أن المايسترو كريم فودة أحيا من قبل حفلتين للمطربة أنغام وأصالة بفندق الماسة وحفلا آخر في القاهرة بكلوب هاوس آب تاون كايرو.

نجل أنغام على المسرح

فاجأت "أنغام" في ختام حفلها بتقديم نجلها "عمر" للجمهور قائلة: "أنا عاوزه أتصور مع ولد بحبه جدًا"، فصعد على خشبة المسرح واحتضن والدته في مشهد حصد تصفيق وهتافات الجمهور.

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وأضافت أنغام خلال تقديمها لـ عمر قائلة: "مبسوطه علشان حضر النهاردة.. علشان بتحايل عليه من زمان يحضرلي حفلة".

كما سأل أحد المعجبين عن نجلها "عبد الرحمن" لترد عليه قائلة :"مع أصحابه".

طول «البنطلون» يعرضها للسخرية

أطلت أنغام بإطلالة شبابية "كاجوال" بلوزة ذات تصميم Off Shoulder، وبنطلون جينز بنقوشات ملونة، وجاءا متناسقين لدرجة كبيرة ومناسبتين لحفل في الساحل الشمالي وجو المصيف، ولكن طوله غير المناسب عرضها للانتقدات حيث ظهر جسمها بين طول رجلها والجزء العلوي، غير متناسقًا.

أنغام: «أجمل ما غنيت كان لأمير طعيمة»

وجهت "أنغام" تحية خاصة للشاعر الغنائي أمير طعيمة خلال حفلها، وأكدت أنها أجمل ما غنت كان لأمير طعيمة، وقامت بتقديم أغنية "أهي جت"، وعقب وصوله الحفل مازحته قائلة: "مبروك ألبوم أصالة، وجاي متأخر ليه يا أستاذ".