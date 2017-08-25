مصرع عامل صعقا بالكهرباء في بني سويف
مصرع عامل صعقا بالكهرباء في بني سويف
02:00 م الجمعة 25 أغسطس 2017
بني سويف ــ أحمد كامل:
لقي عامل مصرعه، صعقًا بالكهرباء، أثناء تركيبه ماتور مياه داخل مزرعة، بمنطقة غياضة الشرقية، التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، اليوم الجمعة.
واستقبل مستشفى بني سويف العام "ربيع. ر. م" عامل، ومقيم مركز ببا جنوب المحافظة، جثة هامدة، نتيجة صعق كهربائي، وتم إيداعه مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.
ودلت التحريات الأولية على أن العامل تعرض لصعق كهربائي أثناء تركيبه ماتور مياه في أحد المزارع الموجودة بقرية غياضة الشرقية التابعة لمركز ببا، جنوب المحافظة.
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