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بالصور.. حملة لإزالة الإشغالات والتعديات في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. حملة لإزالة الإشغالات والتعديات في بورسعيد

01:56 م الجمعة 25 أغسطس 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية أمن محافظة بورسعيد بالتنسيق مع حي الضواحي، حملة مكبرة، اليوم الجمعة، لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة شباب الحرفيين.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 22 قرار رفع مخلفات وإزالة إشغالات وتعديات، تمثلت في هدم وإزالة 10 مخالفات، و4 أكشاك غير مرخصة، و4 مغاسل و5 باترينات و4 مخازن تستعمل كحظائر للماشية، كما تم رفع وإزالة الاشغالات والتعديات أمام المحال.

وحررت محاضر لأصحاب المحال بمنطقة الحرفيين، وإلزامهم بالمساحات القانونية المرخص لهم بها.

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