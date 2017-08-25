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وزير الأوقاف: الإعلان عن خطة جديدة لأعمال البر الأسبوع المقبل

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف: الإعلان عن خطة جديدة لأعمال البر الأسبوع المقبل

01:49 م الجمعة 25 أغسطس 2017

وزير الأوقاف: الإعلان عن خطة جديدة لأعمال البر الأسبوع المقبل

محمد مختار وزير الأوقاف

القليوبية - أسامه علاء الدين:

قال الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، إن الوزارة ستمد المدارس بالمقاعد اللازمة للقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظات، بواقع 5 قرى لكل محافظة، مشيرًا إلى أنه سيجرى توزيعها عقب عيد الأضحى مباشرة، مؤكدًا أن هناك خطة ستعلن الوزارة عن ملامحها الأسبوع المقبل لعمل نقلة نوعية في أعمال البر.

جاء ذلك على هامش زيارة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إلى محافظة القليوبية، بحضور اللواء محمود عشماوي محافظ الإقليم، وعقد اجتماع مع قيادات وزارة الأوقاف ومديري الإدارات بالوزارة، بحضور عدد من نواب البرلمان.

وأشار الوزير، إلى أن مال الوقف خاص للواقفين، مضيفًا أن الوزارة ملتزمة بالقانون والضوابط.

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