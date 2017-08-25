هل يجب تغيير تربة "الأصيص" سنويا؟

(د ب أ)-

يمتص النبات كل شيء في تربة الأصيص بما في ذلك أي كيماويات أو مبيدات حشرية.

وبالتالي يوصي الخبراء بغسل الكيماويات وتغييرها التربة سنويا قبل زراعة شيء جديد.

وتقول ريناته برمان المسؤولة عن المعارض في معرض الحدائق الدولي في برلين: " عادة ما تحتوي تربة الأصيص على فطريات أو آفات تترسخ فيها. وتنتقل هذه إلى النباتات الجديدة إذا استخدمت التربة مجددا".

وكقاعدة عامة يمكن تغذية التربة القديمة بالسماد.

غير أن برمان تشدد على أنه يجب عدم فعل هذا سوى في حال ضمان أن التربة لا تحتوي على أي عفن أو بكتيريا.

وتوضح برمان: " التربة القديمة يمكن أن تستخدم مجددا في حال كانت قد غسلت والعفن قد زال ".

غير أن التربة المحيطة بالنبات المزروع في أصيص على مدار عدة سنوات ليست بحاجة لتغييره سنويا. وتنصح برمان: " كل سنتين أو ثلاث كافية ".