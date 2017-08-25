الخارجية الألمانية: جابريل لم يحذر من السفر إلى تركيا

برلين - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنها لا تخطط لإصدار تحذير رسمي من السفر إلى تركيا، وذلك رغم النصائح العامة التي أدلى بها وزير الخارجية زيجمار جابريل بهذا الشأن.

وقالت متحدثة باسم الوزارة اليوم الجمعة في برلين إنه ليس من المخطط إصدار مثل هذا التحذير.

وكان جابريل قال في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم ردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكانه أن يوصي شخصيا مواطنيه بقضاء عطلة في تركيا: "لا يمكن فعل ذلك (قضاء عطلة في تركيا) حاليا بضمير مرتاح"، وذلك في إشارة منه إلى مخاطر التعرض للاعتقال في تركيا، مضيفا أن كل فرد عليه أن يدرس مثل هذا القرار جيدا، وقال: "لا يمكننا اتخاذ القرار كدولة بالنيابة عن أحد".

ولم يصدر على لسان الوزير كلمة "تحذير" في المقابلة.

يذكر أن الحكومة الألمانية أعلنت قبل نحو شهر تخليها عن السياسة المعتدلة مع أردوغان، وذلك في أعقاب القبض على الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر. وشدد جابريل في ذلك الحين إرشادات السفر إلى تركيا وحذر الشركات الألمانية من الاستثمار هناك.

وتشهد العلاقات التركية الألمانية توترا شديدا منذ شهر ابريل على خلفية قيام برلين بمنع ساسة اتراك للترويج للاستفتاء الذي جرى في ذات الشهر لتوسيع صلاحيات الرئيس التركي ، ومنع انقرة برلمانيين المان بزيارة جنود المان في قاعدة انجرليك، أضافة إلى اعتقال الصحفي الألماني التركي دينيز يوجيل في تركيا