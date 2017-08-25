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الصحة: وفاة سابع حاج مصري بالأراضي السعودية

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مصراوي Masrawy

الصحة: وفاة سابع حاج مصري بالأراضي

02:06 م الجمعة 25 أغسطس 2017

الصحة: وفاة سابع حاج مصري بالأراضي السعودية

وفاة سابع حاج مصري بالأراضي السعودية

كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة سابع حاج مصري بالأراضي السعودية اليوم الجمعة، وذلك لسيدة تبلغ من العمر ٦٠ عامًا، من محافظة الدقهلية، تتبع حجاج التضامن.
وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفية تدعى مديحة وهبة عوض السروي، وذلك إثر توقف بعضلة القلب والتنفس أثناء دخولها فندق إقامتها قادمة من صلاة الجمعة.

وأشار في بيان اليوم، إلى أن أطباء عيادة البعثة الطبية المصرية الموجودة داخل الفندق، قام بإجراء محاولات لإسعافها، إلا أنها لم تستجب وتوفيت، وجار نقلها إلى المستشفى.

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مصراوي Masrawy

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