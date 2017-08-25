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رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد زيارة رسمية إلى اليابان

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مصراوي Masrawy

رئيس الأركان يعود إلى بعد زيارة رسمية إلى اليابان

02:01 م الجمعة 25 أغسطس 2017

رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد زيارة رسمية إلى اليابان

الفريق محمود حجازي

كتب- مصطفى المنشاوي:

عاد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى أرض الوطن، بعد انتهاء زيارته الرسمية بالعاصمة اليابانية طوكيو، والتي استغرقت عدة أيام.

وأجرى رئيس الأركان خلال الزيارة العديد من المباحثات المثمرة مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وكبار المسئولين بالقوات المسلحة اليابانية على صعيد التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.

كما تناولت المباحثات زيادة أوجه التعاون المشترك بين القوات المسلحة للبلدين في مجال التطور التكنولوجي والتطور العلمي وتبادل الخبرات في مجالات العلوم الحديثة، كذلك تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات وإنعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

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